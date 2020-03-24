Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

В России на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
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В России на 30% выросли продажи презервативов

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Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

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В России резко возросли продажи презервативов

РЕН ТВ18:19

В России подскочили продажи презервативов

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В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

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В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

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РИА Новости 06:20
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

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РИА Новости 20:27
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Политика

Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:02
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Спорт

США призвали перенести Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
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Религия

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

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РБК 14:49
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня вчера в 22:48
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Стало известно, когда историк Соколов предстанет перед судом

Адвокат историка Олега Соколова рассказал, когда его подзащитный предстанет перед судом.
Газета Metro 07:22
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Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

Ситуация на вторичном рынке жилья Старой Москвы выглядит сейчас следующим образом.
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UfacityNews.ru 18:50
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В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

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Российская газета 10:29
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
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Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
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Первая межзвездная комета разрушилась

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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
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Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

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Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

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Происшествия

В Долинске вместе со снегом обрушился балкон

Балкон обрушился в Долинске на улице Октябрьской, 11. Он рухнул на землю вместе со снегом, сошедшим с крыши, накануне вечером, 23 марта.
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