Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
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В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

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В России резко возросли продажи презервативов

РЕН ТВвчера в 18:19

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00
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В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

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Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
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Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии

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В Приморье подтвердили два случая коронавируса

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Британцы сняли документальный сериал о Путине

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

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Назван способ США убрать Россию из Сирии

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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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