Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
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РБКвчера в 17:37
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Специалист описал особенности механизма заражения коронавирусом. Об этом сообщает интернет- издание Evo-rus.com.
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Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
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В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
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В 200 тысяч рублей оценили складной смартфон Huawei Mate Xs

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Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
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Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

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