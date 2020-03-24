Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

Подробнее о событии

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

РЕН ТВ03:49

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия

В Татарии ещё у одной жительницы республики подтвердили коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Татарии было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 07:19
Общество

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
РИА Новости 04:56
Культура

Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Вести Крым вчера в 09:00
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Общество

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими

В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
Дни24 03:54
Происшествия

В Калининграде пятерых нарушителей карантина привлекут к суду

Полицейские привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима из-за ситуации с коронавирусом в Калининграде, материалы направлены в мировые суды, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
РИА Новости 07:07
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

The GEEK 06:38
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Происшествия

На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
RT на русском 06:54
Общество

Мишустин поручил ужесточить меры наказания за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать предложения для ужесточения мер наказания за нарушение карантина из-за коронавируса.
Профиль 04:13
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Общество

В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Общество

В России зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах.
Дождь 07:20
Происшествия

В ДНР госпитализировали более 70 человек с подозрением на коронавирус

Случаев заболевания коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике не зарегистрировано, с подозрением на COVID-19 госпитализированы более 70 человек, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
РИА Новости 05:08
Общество

В МВД прорабатывают вопрос депортации иностранцев из-за коронавируса

Из России могут депортировать иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях.
Москва 24 06:48
Общество

Более 80% российских школ ушли на каникулы 23 марта

Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта, в остальных продолжается учебный процесс.
ТАСС 05:20
Футбол

Гол Фернандеса «Уралу» признан лучшим в РПЛ по итогам марта

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в «Твиттере» объявила автора лучшего гола по итогам марта.
Чемпионат 04:08
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Кино

Роднянский снимет сериал о киберспортсменах

Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта

Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства.
Ведомости вчера в 17:38
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело 22 марта в 23:28
Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 22 марта в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное