Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
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В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

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URA.Ruвчера в 19:00

В России резко возросли продажи презервативов

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В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37
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Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Известия вчера в 14:13
Общество

Камеры начнут штрафовать водителей за использование телефона

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Газета.Ru вчера в 05:05
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Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

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REGNUM 01:19
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 02:25
Общество

Ростех нашел замену китайским комплектующим

Вносятся коррективы в работу с поставщиками, так, китайским комплектующим подобраны альтернативные поставщики, — сообщили в Ростехе.
Красная весна 02:03
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
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Здоровье

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.
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Общество

Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения.
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Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

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Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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Известия 00:55
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru вчера в 08:45
Спорт

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Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
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Общество

В Калуге главврач уехал в Таиланд во время пандемии. Его уволят

Губернатор Калужской области пообещал уволить главного врача областной клинической больницы, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд во время пандемии коронавируса, сообщает «Калуга 24».
Anews вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Политика

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
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Футбол

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Футболист английской команды отметил, что его любимым клубом после "Ливерпуля" является "Барселона", а между двумя именитыми футболистами выбрал капитана каталонцев Месси.
Газета.Ru вчера в 19:35
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Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
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Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
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