Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
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Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
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Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

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Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом

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Общество

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Во вторник, 24 марта, на заседании президиума столичного правительства было решено утвердить меры антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com 22 марта в 08:05
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Организованные российские туристы вернутся до 31 марта

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации», — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
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Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом

Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Армия и оружие

Project 75: Россия снова может помочь Индии с подводными лодками

Россия рассматривается как один из вероятных участников конкурса о строительстве шести новых подводных лодок Project 75 India.
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Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
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«Деловая Россия» попросила Путина рассмотреть госзакупку ряда товаров

Председатель "Деловой России" Алексей Репик попросил президента России Владимира Путина обеспечить прямую закупку государством продукции отдельных социально значимых отраслей на фоне ситуации с коронавирусом.
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Общество

Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
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Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
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Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
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