В России зафиксировали 6 234 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число выявленных случаев с начала пандемии выросло до 765 437. Как сообщили в оперативном штабе России, новые случаи выявили в 84 регионах страны.

В России выявили за сутки более 6 200 случаев заражения коронавирусом

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