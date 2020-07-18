Коронавирус
Газета КемероваВ России выявили за сутки более 6 200 случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 6 234 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число выявленных случаев с начала пандемии выросло до 765 437. Как сообщили в оперативном штабе России, новые случаи выявили в 84 регионах страны.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката
Московский Комсомолец 07:38
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Армия и оружие
Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию
Актуальные Новости вчера в 02:59
Гаджеты
В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов
Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Футбол
СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Общество
Петербургские активисты сняли фильм о фальсификациях на голосовании
Движение «Наблюдатели Петербурга» сделало фильм «Хроники текущих фальсификаций» о прошедшем голосованию по поправкам в конституцию.
МР7.ру 16 июля в 14:29
Автоспорт
Боттас показал лучший результат в третьей практике Гран-при Венгрии
Пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас показал лучший результат во время третьей тренировки третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
News.ru 07:58
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Главную роль в фильме под названием "Серый человек" сыграет Райан Гослинг ("Дневник памяти", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049").
Деловое.ТВ 05:46
Футбол
Широков отреагировал на слова Федуна о судействе
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе.
Газета.Ru 01:59
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира
Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс 08:25
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47