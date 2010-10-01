Общество

Взгляд.руВзгляд.руВ России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

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Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8987. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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