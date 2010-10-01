Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8987. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса.

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 116

Общество МФЦ разрешили самостоятельно определять порядок предоставления услуг МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.

Кино Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года. 1

Общество Смертность в РФ в апреле оказалась на 2,9% ниже показателей 2019 года Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране в апреле этого года оказалась на 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube. 934

Культура Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы. 1

Общество Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.

Армия и оружие Пашинян хочет «убрать» Тонояна? СМИ назвали вероятных кандидатов на пост главы МО Новая философия войны: Тоноян представил свое видение развития Армянской армии >> По данным издания, на данный момент властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства.

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 413