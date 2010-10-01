Общество
Взгляд.руВ России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8987. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений
В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса.
RT на русском 05:36
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Армия и оружие
Полет российских Ту-95МС вблизи Аляски встревожил американцев
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана встревожил американских читателей сайта Fox News.
ФАН 11 июня в 21:52
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
Актуальные Новости 05:04
Общество
МФЦ разрешили самостоятельно определять порядок предоставления услуг
МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
Известия 05:33
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Кино
Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен
Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
Общество
Смертность в РФ в апреле оказалась на 2,9% ниже показателей 2019 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране в апреле этого года оказалась на 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
РЕН ТВ 05:13
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Космос
SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink
В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
Вести.Ru 05:45
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
Общество
Москвичам выдадут электронные сертификаты для покупок
Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок.
Комсомольская правда 11 июня в 06:15
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
Общество
Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия 03:46
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
Армия и оружие
Пашинян хочет «убрать» Тонояна? СМИ назвали вероятных кандидатов на пост главы МО
Новая философия войны: Тоноян представил свое видение развития Армянской армии >> По данным издания, на данный момент властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства.
Sputnik Армения 03:54
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат 11 июня в 09:54
Шоу-бизнес
Галкин опроверг обращение Пугачевой за госпомощью
Сегодня супруг Примадонны российской эстрады Максим Галкин обратился к журналистам.
Bimru.ru 11 июня в 08:57