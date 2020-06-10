Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руВ России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них «34,1% не имели клинических проявлений болезни».
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8706 новых случаев коронавируса выявлено в России

Байкал-Daily04:19

В России выявили 8706 новых случаев коронавируса

Московский Комсомолец03:49

В России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:59

В РФ подтверждено более 500 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM11 июня в 04:06

В России выявили 8 тыс. 404 новых случая COVID-19

Диалог10 июня в 06:28
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,2K
Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
6,5K
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Общество

Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе

Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Общество

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 06:23
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Экономика

Чиновники обсуждают временную отмену ограничения на признание убытков

Бизнесу могут разрешить учитывать весь прошлый убыток: введенное в 2017 г. ограничение может быть отменено на 2020 г. Такое послабление обсудили члены бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Ведомости 06:56
Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 08:02
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2K
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
20K
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
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Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,5K
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
2
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищении денег протаранил машину Росгвардии

Известия 08:12
Происшествия

Боец ММА Шлеменко обнаружил труп мужчины в реке

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело погибшего мужчины в реке Иртыш рядом с селом Усть-Заостровка Омской области.
RT на русском 08:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, сообщает Daily Express.
Спорт-Экспресс 08:37
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Армия и оружие

Полет российских Ту-95МС вблизи Аляски встревожил американцев

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана встревожил американских читателей сайта Fox News.
ФАН 11 июня в 21:52
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
213
Политика

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом

На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
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