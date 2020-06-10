Общество
Взгляд.руВ России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8779. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 208. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК вчера в 06:27
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование против Блаттера
Берн, 13 июня 2020, 17:48 — REGNUM Швейцарская прокуратура начала новое расследование против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
REGNUM 10:48
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак высмеяла Костюшкина, пережившего в детстве насилие
В своем интернет-шоу «Осторожно, новости!» в Youtube телеведущая Ксения Собчак неудачно пошутила, высмеяв Стаса Костюшкина, пережившего в детстве акт насилия.
Bimru.ru 10:55
Общество
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Футбол
«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 10:41
Политика
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 09:31
Футбол
«Мордовия» может лишиться места в ФНЛ
«Мордовия» подала заявку на лицензирование для участия в ФНЛ, однако пока не заплатила за нее.
Евро-футбол.ру 09:43
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте
Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле
Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Neva.Today 06:41
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27