Общество

Взгляд.руВзгляд.руВ России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

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Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8779. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 208. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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