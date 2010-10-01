Общество
Взгляд.руВ России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни».
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Музыка
Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади
Российская газета 11 июня в 13:05
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 05:47
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег
Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы
Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 07:08
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Газета.Ru вчера в 12:14
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM вчера в 16:11
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Правительство РФ расширило меры поддержки безработных
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
Актуальные Новости 05:04
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Общество
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14