Общество

Взгляд.руВзгляд.руВ России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

1 фото
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:59

В РФ подтверждено более 500 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM11 июня в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
341
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Музыка

Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади

Российская газета 11 июня в 13:05
9
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
394
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
432
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 05:47
30
Происшествия

Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег

Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
220
Общество

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 06:23
28
Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
9
Общество

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы

Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 07:08
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
6,2K
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

Газета.Ru вчера в 12:14
96
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
63
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM вчера в 16:11
604
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
7
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета вчера в 07:07
4
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
623
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
257
Общество

Правительство РФ расширило меры поддержки безработных

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
1,9K
Происшествия

Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области

Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
81
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2K
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
138
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
156
Общество

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Актуальные Новости 05:04
106
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
1
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
479
Общество

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
6
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
55
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
428
Главное