Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Первый случай был зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.
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с чего всё началось

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.
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Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая

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Враг у ворот: в России выявили два случая коронавируса

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Тюменское ГУ МЧС предупредило о риске заражения населения коронавирусом

ТАСС12:12

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Космос

Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

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News.ru 29 января в 07:12
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Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

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РИА Новости 02:58
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После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Политика

В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
РИА Новости 13:45
Музыка

На Украине участницу отбора «Евровидения» затравили за русский язык

Газета.Ru 12:14
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Политика

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
RT на русском 04:54
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

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REGNUM 00:22
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
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Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска 06:41
Наука

Школьники Калининского района стали дипломантами III Научно-практической конференции

Новости Калининского района Санкт-Петербурга вчера в 06:50
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 13:05
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Футбол

Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико»

«Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.
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KIOXIA Europe представила пятое поколение BiCS FLASH

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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

Актуальные Новости 04:33
Футбол

Защитник «Локомотива» Игнатьев: хотим проверить свои силы в Катаре

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал старт традиционного предсезонного турнира в Катаре с участием лучших российских команд.
Газета.Ru вчера в 22:36
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
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Космос

Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

Lenta.ru вчера в 04:07
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Вести.Ru вчера в 23:10
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