В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

с чего всё началось

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Первый случай был зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

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