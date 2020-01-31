Общество

RT на русскомRT на русскомВ России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Первый случай был зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.
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с чего всё началось

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.
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Коронавирус пришел в Россию. Зафиксированы 2 случая

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В России выявили двух первых больных коронавирусом

Интерфакс07:39

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Эхо Москвы12:29
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

Ведомости 07:40
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

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Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным

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МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
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Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
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Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

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REGNUM 00:22
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
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Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

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Политика

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Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
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Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Авто

Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
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Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Музыка

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Если конкурсант нравится, все члены жюри встают и поют. Предводитель «большой сотни» — Сергей Лазарев, как в прошлом сезоне.
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Армия и оружие

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Начиная, с 2008 года, Россия постоянно увеличивает свой военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
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Футбол

25 футболистов «Локомотива» прилетели на сбор в Катар

В пятницу «Локомотив» прилетел на второй сбор в Катар, который продлится до 10 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз нефть опускалась в цене ниже $57 в октябре 2019 года.
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Общество

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
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Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

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Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
RT на русском 13:54
Общество

Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
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Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
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Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
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