Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что инфекцию нашли в 9 регионах страны. Лидирующую позицию занимает столица - 33 новых случая заражения.
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В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

RT на русском16:16

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Интерфакс10:05

В России обнаружили 54 случая заражения коронавирусом за сутки

РИА Новости12:15

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

Газета.Ru11:09

Коронавирус нашли в девяти регионах России

Lenta.ru10:10

На территории России выявлены 54 новых случая заражения коронавирусом

Дождь15:31

В России число случаев коронавируса достигло 253

Собака.ruвчера в 10:17
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Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Общество

WSJ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Эр-Риядом с возможным выходом из ОПЕК

Группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.
ТАСС 16:44
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Здоровье

Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Новый День вчера в 20:50
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Эхо Москвы 04:05
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Наука

Рога нарвалов сформировались в результате полового отбора

Planet Today 18 марта в 13:45
Футбол

УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
REGNUM 15:31
Происшествия

Жительница Татарстана пойдет под суд за фейки о коронавирусе

Позднее женщина узнала, что ее сообщение разошлось по многим чатам. Тогда она пыталась доказать знакомым, что это была шутка.
Казань24 02:29
Армия и оружие

Космические силы США получили первое оружие

Piter.tv вчера в 04:04
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Общество

Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Известия 17:20
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Гаджеты

Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки

Проблемы с поставками, которые возникли у корпорации Apple на фоне пандемии коронавируса, заставили купертиновцев огранить онлайн-продажи смартфонов iPhone.
Planet Today 05:36
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Российская Действительность 14:44
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Красная весна 09:02
Происшествия

На Кубани лечение проходят двое пациентов с коронавирусом

На Кубани коронавирус был обнаружен у трех человек. Одна заболевшая находилась в регионе транзитом и уже уехала.
Кубань 24 03:18
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service 13:36
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Гаджеты

Рассекречены камеры нового флагманского смартфона «Huawei»

32-мегапиксельная селфи-камера имеет диафрагму F/2.0. Из остальных характеристик известно об экране 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма.
ГЛАС.RU 13:45
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