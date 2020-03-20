Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки было зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах — 33 пациента в Москве, шестеро — в Якутии, по четыре человека — в Санкт-Петербурге и Самарской области.
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На территории России выявлены 54 новых случая заражения коронавирусом

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