Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

РИА Новости04:32

Коронавирусом в России заразились более 47 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

Сиб.фм03:45

В России подтвердили 4 268 новых случаев COVID-19

Москва 2403:59

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ивановской области продолжает динамично расти

Частник.Ru03:37

20 апреля, спад: в России зафиксировано 4 268 новых случаев коронавируса, 44 человека умерли

Весьма03:35

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:39

В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM03:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
9
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2K
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
118
Экономика

Moody’s впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому стройсектору

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:43
Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
9
Здоровье

«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог

В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
76
Общество

«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
5
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
652
Общество

Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Общество

В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
11
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
6,6K
Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
5
Армия и оружие

США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
499
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
12
Экономика

Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19

За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Ведомости вчера в 16:41
8
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
801
Здоровье

В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:44
57
Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
18
Происшествия

В ДТП на трассе между Фурмановым и Иваново погибли два человека

В результате ДТП на трассе между Иваново и Фурмановым погибли два человека.
Вести.Ru 06:49
Происшествия

В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате

Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
23
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
2K
Экономика

ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
Культура

Башкирский художник высмеял сериал «Зулейха открывает глаза»

Художник-карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев по-своему выразил возмущение сериалом «Зулейха открывает глаза» по одноимённой книге Гузель Яхиной.
Inc-news.ru 05:03
1
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
255
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
180
Футбол

Федун назвал провалом аренду Шюррле

Российская газета 07:35
Армия и оружие

В Нигерии украинский БТР дооснастили странным местом для пулеметчика

В социальной сети Твиттер появились фото кустарно «модернизированного» украинского БТР-4ЕН «Буцефал», который принадлежит нигерийской армии.
Военное дело 06:27
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1K
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22
281
Главное