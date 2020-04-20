Коронавирус
REGNUMВ России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.
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Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Экономика
Moody’s впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому стройсектору
Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:43
Общество
Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Общество
«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов
«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Общество
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Общество
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки
Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19
За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Ведомости вчера в 16:41
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:44
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
Происшествия
В ДТП на трассе между Фурмановым и Иваново погибли два человека
В результате ДТП на трассе между Иваново и Фурмановым погибли два человека.
Вести.Ru 06:49
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Экономика
ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
Культура
Башкирский художник высмеял сериал «Зулейха открывает глаза»
Художник-карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев по-своему выразил возмущение сериалом «Зулейха открывает глаза» по одноимённой книге Гузель Яхиной.
Inc-news.ru 05:03
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика
Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Футбол
Федун назвал провалом аренду Шюррле
Российская газета 07:35
Армия и оружие
В Нигерии украинский БТР дооснастили странным местом для пулеметчика
В социальной сети Твиттер появились фото кустарно «модернизированного» украинского БТР-4ЕН «Буцефал», который принадлежит нигерийской армии.
Военное дело 06:27
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22