Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.

Политика На Украине наградили бывшего эсэсовца Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест. 9

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 118

Экономика Moody’s впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому стройсектору Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Общество Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. 9

Здоровье «Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди. 76

Общество «Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов «Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки. 5

Общество Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 6,6K

Армия и оружие США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35 Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США. 499

Шоу-бизнес Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина. 12

Экономика Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19 За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера. 8

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 801

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Происшествия В ДТП на трассе между Фурмановым и Иваново погибли два человека В результате ДТП на трассе между Иваново и Фурмановым погибли два человека.

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Экономика ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.

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