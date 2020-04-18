Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.
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Lenta.ru03:39

В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

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Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch

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Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

За последние сутки в России зарегистрировали 44 летальных случая после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает оперативный штаб.
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Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда

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78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Наука

Тяжелейшие последствия коронавируса для организма названы

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Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
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Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

ТАСС 03:40
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Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
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Армия и оружие

Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум

Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.
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Политика

Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР

Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
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Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в одну смену

Предполагается, что в одну производственную смену сотрудники завода будут работать в период с 20 по 24 апреля.
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Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
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Общество

Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса При этом чуть меньше трети опрошенных не понимают, зачем эти праздники переносить, а 30% и вовсе считают, что их следует отменить.
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Технологии

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Эксперты в приложениях обнаружили 43 уникальные уязвимости, с помощью которых хакеры способны получить доступ к внутренней инфраструктуре банка.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
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Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
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Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
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Тимати ответил на вызов Ивлеевой

Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
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Политика

Экс-депутат сомневается, что Украина продолжит свое существование

Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
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«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин

Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
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Гаджеты

Представлен 5G смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой

Astera вчера в 15:10
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Общество

В Москве пациентов с коронавирусом принимают уже 42 стационара

Коронавирусный стационар в ГКБ№ 24 на улице Писцовой открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
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