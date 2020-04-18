Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.

Политика Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации. 13

Армия и оружие Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке. 1

Авто Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в одну смену Предполагается, что в одну производственную смену сотрудники завода будут работать в период с 20 по 24 апреля.

Общество Россиян призвали отказаться от поездок в Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. 256

Общество Треть россиян высказалась за перенос майских праздников Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса При этом чуть меньше трети опрошенных не понимают, зачем эти праздники переносить, а 30% и вовсе считают, что их следует отменить. 43

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Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 5,9K

Здоровье Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.

Общество «Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов «Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 133

Происшествия Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.