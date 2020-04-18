Коронавирус
REGNUMВ России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в московском оперштабе.
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Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Общество
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За последние сутки в России зарегистрировали 44 летальных случая после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Наука
Тяжелейшие последствия коронавируса для организма названы
ToDay News Ufa вчера в 09:23
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Политика
Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
Армия и оружие
Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум
Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР
Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
Авто
Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в одну смену
Предполагается, что в одну производственную смену сотрудники завода будут работать в период с 20 по 24 апреля.
АБН 06:00
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок в Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:07
Общество
Треть россиян высказалась за перенос майских праздников
Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса При этом чуть меньше трети опрошенных не понимают, зачем эти праздники переносить, а 30% и вовсе считают, что их следует отменить.
Национальная служба новостей 04:18
Технологии
Половину мобильных приложений могут взломать хакеры
Эксперты в приложениях обнаружили 43 уникальные уязвимости, с помощью которых хакеры способны получить доступ к внутренней инфраструктуре банка.
Соловей.Инфо 05:34
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
Политика
Экс-депутат сомневается, что Украина продолжит свое существование
Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
ФедералПресс вчера в 00:39
Общество
«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов
«Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Ведомости 04:43
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Происшествия
Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин
Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:53
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Гаджеты
Представлен 5G смартфон Oppo Find X2 Lite с квадрокамерой
Astera вчера в 15:10
Общество
В Москве пациентов с коронавирусом принимают уже 42 стационара
Коронавирусный стационар в ГКБ№ 24 на улице Писцовой открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Росбалт 05:40