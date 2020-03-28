Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Крыму. Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.
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В России выявлено еще 228 случаев коронавируса

Российская газета04:55

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru05:14

В России за сутки выявлено 228 больных коронавирусом

Ведомости05:09

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости06:26

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

Интерфакс04:54

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек

Коммерсантъ04:53

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, одна смерть в Москве

Весьма04:53
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Общество

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:07
Общество

Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
RT на русском 06:50
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Футбол

Семак договорился о новом контракте с «Зенитом»

Руководство петербургского «Зенита» договорилось с наставником команды Сергеем Семаком о продлении трудового соглашения.
Евро-футбол.ру 06:40
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Мойка78 25 марта в 20:01
Экономика

Ипотеке в США предрекли крах

По словам одного из представителей отрасли, если 25 процентов должников не смогут внести платежи, то компаниям потребуется около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть всю сумму.
Lenta.ru 06:29
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Футбол

Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 06:38
Политика

Спикером липецкого горсовета избран Александр Афанасьев

Прежний спикер (возглавлял парламент два последних срока) Игорь Тиньков покинул пост в связи с переходом на работу в правительство Орловской области.
Коммерсантъ Воронеж 06:18
Происшествия

В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
РИА Новости 06:02
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Общество

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Интерфакс 05:57
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Интерфакс 07:01
Здоровье

В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом

В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Вечерние Ведомости 06:28
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Футбол

Серия А будет завершена досрочно без определения чемпиона

Soccer.ru 04:59
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