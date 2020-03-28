Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Крыму. Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264.
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Общество
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Семак договорился о новом контракте с «Зенитом»
Руководство петербургского «Зенита» договорилось с наставником команды Сергеем Семаком о продлении трудового соглашения.
Здоровье
В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Экономика
Ипотеке в США предрекли крах
По словам одного из представителей отрасли, если 25 процентов должников не смогут внести платежи, то компаниям потребуется около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть всю сумму.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения
Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Футбол
Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Политика
Спикером липецкого горсовета избран Александр Афанасьев
Прежний спикер (возглавлял парламент два последних срока) Игорь Тиньков покинул пост в связи с переходом на работу в правительство Орловской области.
Происшествия
В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Почта России вводит особый режим работы с 30 марта
С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Общество
Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае
Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку
Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Здоровье
В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом
В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.