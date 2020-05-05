За последние сутки в 83 регионах подтвердили 10 102 случая заболевания, скончались 95 человек. Накануне сообщалось о 10 581 заболевших. Всего в России на данный момент вылечились 19 865 человек, умерли 1 451.

В России подтверждено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом

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