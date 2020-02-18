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Автоновости дняАвтоновости дняВ России показали обновленный Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ. Премьера новинки, приуроченная к выпуску 2-миллионного экземпляра Hyundai Solaris в России, который подарят детскому хоспису, состоялась на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
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