Политика

Накануне.RuНакануне.RuВ России показали первое «полноценное» интервью Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры России и Украины не смогли достичь договоренности в Париже по целому ряду вопросов из-за того,что они использовали "разную терминологию".
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Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Ведомости15:28

Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Lenta.ru15:13

Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского

Московский Комсомолец16:08

Телеканал «Россия-1» показал обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту

БИЗНЕС Online14:41

«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

URA.Ru16:26

«Полноценное» интервью Зеленского телеканалу «Россия 1» продлилось около минуты

Говорит Москва15:54

Опубликовано якобы несуществующее интервью Зеленского телеканалу «Россия 1»

Красная весна15:46
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