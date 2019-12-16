Политика
Накануне.RuВ России показали первое «полноценное» интервью Зеленского
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры России и Украины не смогли достичь договоренности в Париже по целому ряду вопросов из-за того,что они использовали "разную терминологию".
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Общество
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров не платит дочери алименты
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Здоровье
Тюменцам рассказали о вреде чая
Международный день чая отмечается 15 декабря. В связи с этим медики рассказали о его пользе и вреде для здоровья.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Спорт
Россия собралась обжаловать решение WADA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на выступление российских спортсменов под национальным флагом, сообщает «Коммерсант».
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Общество
Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было
Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Гаджеты
Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами
В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
Общество
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
Музыка
Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия
Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей. Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft.
Здоровье
В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека
15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Армия и оружие
В Сирии неизвестные боевики атаковали позиции САА в провинции Даръа
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Здоровье
Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске
В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Музыка
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»
Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.