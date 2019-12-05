Общество
Lenta.ruВ России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде. Соответствующие кадры появились в программе «Военная приемка», фрагмент которой доступен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».ТК Звезда08:34
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