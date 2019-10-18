Политика
Lenta.ruПоявились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России
Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.
Читать в источнике
Оценить94
Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 08:54
с чего всё началось
Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.РИА Новости06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Армия и оружие
Министр обороны Украины объяснил, почему ВСУ не отводят войска
Отведение украинских войск из районов соприкосновения не происходит из-за постоянных обстрелов, объяснил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 18 октября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Футбол
«Палермо» прекратил свое существование
Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Политика
Ушаков заявил о готовности России рассмотреть кандидатуру Салливана
17 октября в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Общество
Кинешма и Шуя потратят 2 миллиарда рублей на преображение
Кредит на модернизацию исторических поселений Шуя и Кинешма нашему региону выдаст Банк БРИКС (Новый банк развития).
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Политика
Лукашенко рассказал о планах после президентства
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
Армия и оружие
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Космос
SpaceX приступила к строительству ракет нового поколения Starship
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Экономика
Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что с начала 2020 года в стране могут ввести налоговую амнистию для малого бизнеса, пишет ТАСС.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Происшествия
Учительница умерла во время занятий в челябинской школе
Трагедия произошла в школе №39. Здесь накануне умерла учительница начальных классов во время занятий.