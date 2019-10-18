Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года

Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.

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