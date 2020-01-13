Общество
РИА НовостиВ России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения Ольга Васильева.
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с чего всё началось
Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей.Российская газетавчера в 09:40
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Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей
Московский Комсомолецвчера в 12:10
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