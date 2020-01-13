Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения Ольга Васильева.
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С министром за парту

Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей.
Российская газетавчера в 09:40

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В России изменят структуру оплаты труда учителей

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Правительство запретит регионам самодеятельность с зарплатами учителей

REGNUMвчера в 17:05

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

URA.Ruвчера в 12:14

Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей

Московский Комсомолецвчера в 12:10

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русскомвчера в 11:16

В России изменят систему оплаты труда учителей

РИА Новостивчера в 18:19

С министром за парту

Российская газетавчера в 09:40
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

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СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

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Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
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Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
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Американские астрономы определили пригодные для жизни звездные системы

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Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей

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Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

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