Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей.

с чего всё началось

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