Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения Ольга Васильева.
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с чего всё началось

С министром за парту

Ольга Юрьевна, вопрос от читателя из Мордовии: "В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю - всего 3,6 тысячи рублей.
Российская газетавчера в 09:40

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Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русскомвчера в 11:16

В России изменят систему оплаты труда учителей

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В России изменят структуру оплаты труда учителей

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В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

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Московский Комсомолецвчера в 12:10

В Минпросвещении сообщили об изменениях в системе оплаты труда учителей

РБКвчера в 22:53

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАССвчера в 11:05
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Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
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Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс вчера в 09:12
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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
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General Motors возродит Hummer выпуском электрического пикапа

Разработчики американского автомобильного концерна General Motors планируют возобновить производство модели Hummer, представив на мировом рынке обновленный электрифицированный пикап.
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Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову

Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.
Вести.Ru вчера в 10:56
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
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Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости вчера в 16:34
Политика

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Российская газета 01:11
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за дурного самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Шоу-бизнес

Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РЕН ТВ вчера в 17:55
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
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Общество

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК вчера в 15:34
Армия и оружие

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
RT на русском 10 января в 16:12
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Общество

Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров.
RT на русском вчера в 22:51
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