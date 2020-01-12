Ольга Юрьевна, вопрос от читателя из Мордовии: "В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю - всего 3,6 тысячи рублей.

с чего всё началось

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Министерства просвещения Ольга Васильева.

Политика Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

Авто General Motors возродит Hummer выпуском электрического пикапа Разработчики американского автомобильного концерна General Motors планируют возобновить производство модели Hummer, представив на мировом рынке обновленный электрифицированный пикап.

Политика Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.

Происшествия Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за дурного самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.

Армия и оружие Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём «Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.