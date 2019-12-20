Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет. Двигаться в этом направлении предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, уточнил вице-премьер.
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Максим Акимов
Возможно… такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов.
— Максим Акимов, российский политикDaily Storm 09:43
с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч

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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35

Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч

РБК09:28

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости09:23

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Интерфакс09:45

Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

ТАСС09:01

Правительство предложило план ужесточения штрафов за превышение скорости

Коммерсантъ09:01
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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