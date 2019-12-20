Общество
РИА НовостиВ России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет. Двигаться в этом направлении предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, уточнил вице-премьер.
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Возможно… такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов.
— Максим Акимов, российский политикDaily Storm 09:43
с чего всё началось
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.РИА Новости09:23
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