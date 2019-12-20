Общество

RT на русскомRT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1510
с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

Подробнее о событии

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

RT на русском12:01

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости11:31

Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости

РБК12:27

«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

Известия12:18

Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

ТАСС09:44

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Интерфакс 10:36
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Политика

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
REGNUM 10:58
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
Технологии

Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone

Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Ferra 09:29
Происшествия

В волгоградской школе учитель заклеил ученикам рты

REGNUM 08:00
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Технологии

Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна

Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Волга-Медиа вчера в 21:04
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Газета.Ru 18 декабря в 14:53
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета вчера в 11:19
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

РИА Новости 10:17
Политика

Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Хоккей

Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков в одном из недавних интервью упрекнул хоккеистов и футболистов за праздный образ жизни.
Чемпионат 10:51
Технологии

Блокировку назвали «рекламой»: Роскомнадзор ударил по торрент-сайту Lostfilm.tv

Торрент-портал Lostfilm.tv был открыт в 2005 году, он также связан с переводом сериалов и фильмов.
Царьград 18 декабря в 12:11
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 18 декабря в 07:40
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Политика

Эрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии «наемники» «ЧВК Вагнера» из России оказывают военную поддержку командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару — оппозиционному политическому лидеру, главе так называемого восточного правительства.
БИЗНЕС Online 10:12
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК 12:40
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Армия и оружие

В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29

В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Что происходит 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное