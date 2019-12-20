Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

с чего всё началось

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.

Происшествия Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Британский парламент поддержал соглашение по Brexit Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.

Здоровье Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.

Футбол Футболист сборной Украины провалил допинг-тест Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Политика Россия согласилась вернуть долг Украине О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».

Политика Эрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии «наемники» «ЧВК Вагнера» из России оказывают военную поддержку командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару — оппозиционному политическому лидеру, главе так называемого восточного правительства.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.