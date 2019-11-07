У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

с чего всё началось

Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Политика Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.

Общество Роскомнадзор намерен ввести наказание за покупку персональных данных Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство собирается ввести административную ответственность за покупку и приобретение украденных персональных данных.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Комитет солдатских матерей уволил руководителя Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.

Общество Средний класс оказался самым закредитованным в России В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Политика В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Политика Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Политика Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Общество РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.

Политика Украина закрыла КПП на границе с Крымом Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.

Футбол Родители футболистов академии «Оренбурга» жалуются на условия Большую часть денежных средств на детей, занимающихся в академии ФК «Оренбург», выделяют родители.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Политика Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва никак не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей Сирии.