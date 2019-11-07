Политика
Lenta.ruВ России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
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с чего всё началось
У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.РИА Новостивчера в 16:41
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Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Комсомольская правда05:12
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