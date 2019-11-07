Политика
Lenta.ruВ России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
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с чего всё началось
У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.РИА Новостивчера в 16:41
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Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Комсомольская правда05:12
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Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
ToDay News Ufa 05:09
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
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В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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«Нафтогаз» потратит €120 млн ЕБРР на покупку газа в Европе
Согласно договорённостям, ЕБРР выкупил евробонды «Нафтогаза» на €120 млн, при этом сумму можно использовать только на приобретение газа в соответствии с тендерными процедурами Евросоюза.
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Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон
Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
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Газета.Ru 05:35
Общество
Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов
Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.
Интерфакс 05:08
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
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РИА Новости 04:46
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Здоровье
Новое отделение диализа в Адыгее обеспечит пациентов высокотехнологичной помощью
ТАСС вчера в 10:24
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора телеканала "Дождь".
Газета.Ru 05:40
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Происшествия
Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН.
Взгляд.ру вчера в 08:36
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Происшествия
Под Пермью мужчина зарезал беременную жену и 3-летнего сына
Регион online 03:17
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21