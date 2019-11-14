Энергетика
32CARS.ruВ России пообещали падение цен на бензин и дизель
По сообщению Росстата, с августа цены на бензин в РФ фактически не изменились. По результатам анализа цен на топливо в 2019 году, эксперты зафиксировали рост потребительских цен на бензин на 1,9%, а на дизельное топливо - 0,9%. Последнее удорожание бензин в 0,1% отмечалось в конце июля.
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Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
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Общество
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Общество
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В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Энергетика
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Ранее сообщалось, что в Кисловодске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.
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Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Общество
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
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