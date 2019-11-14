Энергетика

32CARS.ru32CARS.ruВ России пообещали падение цен на бензин и дизель

По сообщению Росстата, с августа цены на бензин в РФ фактически не изменились. По результатам анализа цен на топливо в 2019 году, эксперты зафиксировали рост потребительских цен на бензин на 1,9%, а на дизельное топливо - 0,9%. Последнее удорожание бензин в 0,1% отмечалось в конце июля.
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Цена на бензин в России снизилась впервые с конца марта

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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК14 ноября в 08:41

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru14 ноября в 11:17
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