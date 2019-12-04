Политика

ИзвестияИзвестияВ России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова. Соответствующие документы уже готовятся.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
РИА Новости08:00

Подробнее о событии

Москва ответит Киеву зеркально на продление спецпошлин

Телеканал 360°08:18

В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Известия10:15

Россия зеркально ответит на продление Украиной пошлин на товары

REGNUM08:31

В кабмине пообещали зеркальный ответ на продление Украиной спецпошлин

РБК10:35

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

РИА Новости08:00

Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин

RT на русском07:56

Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Российская газета07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Армия и оружие

Контракт на модернизированные Ка-52М могут подписать в 2020 году

В холдинге «Вертолеты России» (является частью «Ростеха»), выразили надежду на получение долгосрочного контракта на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» в 2020 году.
ГЛАС.RU 05:00
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
Газета.Ru 12:08
Общество

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС 14:02
Происшествия

Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Московский Комсомолец 08:45
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства

Известный врач Александр Мясников в телевизионной передаче «О самом главном» озвучил лекарственные препараты, прием которых может быть очень опасным для пожилых людей.
Evo-rus.com 02 декабря в 23:31
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Политика

Конгрессмен признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

Сенатор-демократ Крис Мерфи усомнился в возможности США остановить "Северный поток — 2". Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
РИА Новости 14:55
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Кино

Disney снимет новый фильм франшизы «Планета обезьян»

Сообщается, что новый фильм станет первым во франшизе, который выйдет под крылом Disney.
Культуромания 03:36
Политика

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 14:27
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Кино

Звезда «Гарри Поттера» намерен вернуться в «Фантастические твари»

В среду, 4 де5кабря, стало известно о том, что звезда "Гарри Поттера" Уорвик Дэвис намерен вернуться в "Фантастические твари".
Piter.tv 09:38
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Путин подписал законопроект о предустановке российского софта

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий продажу электронной техники без установленного российского программного обеспечения.
Дождь 02 декабря в 11:02
Общество

Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств

Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
РБК 10:26
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Политика

Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

Известия 11:22
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Футбол

Слуцкий провёл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Евро-футбол.ру вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Лещенко назвал пенсии россиян позором

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:07
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Космос

ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов

Что происходит 02 декабря в 12:10
Происшествия

Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
RT на русском 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное