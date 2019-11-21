Экономика
Lenta.ruВ России попросили не карать с помощью налогов
Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.
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Наука
Истинные кристаллы времени описали российские физики
Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Технологии
Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов
"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Происшествия
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду РФ — орден Андрея Первозванного.
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Фигурное катание
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Армия и оружие
В Ростехе подтвердили, что серийное производство Су-57 уже идет
Серийное производство перспективных истребителей пятого поколения Су-57 продолжается в РФ, сообщил глава авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.
Политика
Видео с россиянином назвали попыткой подорвать отношения РФ и Сербии
Источник газеты в сербских спецслужбах назвал ситуацию «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада».
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Экономика
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Происшествия
Под Воронежем призывник 16 раз ударил себя сковородой по голове
С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
Общество
Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, выдвинул обвинительное заключение против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.