Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.

В России попросили не карать с помощью налогов

Наука Истинные кристаллы времени описали российские физики Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

Технологии Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов "Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Общество Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.

Общество Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду РФ — орден Андрея Первозванного.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Авто Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Экономика Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.