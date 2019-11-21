Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России попросили не карать с помощью налогов

Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Правительству предложили устранить карательные меры за налоговую выгоду

РБК01:00

В России попросили не карать с помощью налогов

Lenta.ru11:52

Бизнес предлагает смягчить практики ФНС по доначислению по налоговой выгоде

Собеседник04:50

Наказание за оптимизацию налогов могут уменьшить

Век10:18

Штрафы за налоговую выгоду предложено ограничить

Бизнес.Ру09:22

Начисления за налоговую выгоду предложили ограничить

Время Бухгалтера05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Наука

Истинные кристаллы времени описали российские физики

Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
Pravda.Ru 11:17
Футбол

Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Вести.Ru 10:50
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Технологии

Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов

"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Газета.Ru вчера в 15:56
Происшествия

В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер

В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
РИА Новости 06:30
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Общество

Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
РБК 12:05
Общество

Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду РФ — орден Андрея Первозванного.
Московский Комсомолец 11:16
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Bimru.ru 06:50
Фигурное катание

Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии

Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Известия Удмуртской Республики 02:20
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Российский Диалог вчера в 12:59
Фигурное катание

Загитова считает четверные прыжки слишком опасными

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Pravda.Ru 08:13
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной

Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Вечерняя Москва 11:13
Армия и оружие

В Ростехе подтвердили, что серийное производство Су-57 уже идет

Серийное производство перспективных истребителей пятого поколения Су-57 продолжается в РФ, сообщил глава авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.
ФАН 03:35
Политика

Видео с россиянином назвали попыткой подорвать отношения РФ и Сербии

Источник газеты в сербских спецслужбах назвал ситуацию «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада».
Аргументы и Факты 05:25
Кино

«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания 11:48
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News 05:56
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Автостат 09:04
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Экономика

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
РБК 07:10
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv вчера в 11:58
Происшествия

Под Воронежем призывник 16 раз ударил себя сковородой по голове

С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
Обозреватель Врн 08:57
Общество

Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, выдвинул обвинительное заключение против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
ТК Звезда 11:39
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное