Экономика
Lenta.ruВ России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали соответствующее коллективное обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.Ведомостивчера в 17:07
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Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
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