Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.

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Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали соответствующее коллективное обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости».

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

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