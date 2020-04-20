Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку. Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями. Одно из предложений – ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками.

с чего всё началось

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали соответствующее коллективное обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости».

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

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