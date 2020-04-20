Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали соответствующее коллективное обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости».
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Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке.
Ведомостивчера в 17:07

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Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах

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Производители продуктов просят правительство на время отменить скидки в магазинах

Эхо Москвывчера в 21:36

Производители требуют у Мишустина запретить в магазинах скидки на продукты

News.ruвчера в 22:24

Производители продуктов предложили мораторий на новую маркировку и промо-акции в сетях

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Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты

URA.Ruвчера в 19:08

Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Ведомостивчера в 17:07

Производители просят кабмин временно отменить штрафы за недопоставку продуктов в магазины

ТАССвчера в 16:28
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Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Харламов вновь высмеял шоу Гузеевой «Давай поженимся»

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Политика

Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
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Футбол

Насри опроверг слухи о своем исчезновении

Полузащитник бельгийского "Андерлехта" Самир Насри прокомментировал появившиеся в прессе слухи о том, что брюссельский клуб собирается расторгнуть с ним контракт, так как игрок самовольно уехал в ОАЭ во время карантина, перестал выходит на связь и не дает тренерам отчета о выполнении индивидуальной тренировочной программы.
ProstoProSport 02:46
Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
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Шоу-бизнес

Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку

В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
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Общество

В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше

В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

Известия вчера в 07:18
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Футбол

Роналдо высказался о сравнениях с Роналду

Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Газета.Ru вчера в 17:58
Энергетика

Аналитик объяснил падение цены на нефть WTI коронавирусом

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин прокомментировал падение цены на мартовские фьючерсы на нефть марки WTI.
News.ru вчера в 09:30
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Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
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Политика

Финляндия после публикации о концлагерях попросила доступ к архивам ФСБ

Финляндия после публикации рассекреченных в России материалов о финских концлагерях во время оккупации Карелии призвала открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России.
РИА Новости 03:47
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Общество

Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

Заражение коронавирусом выявлено у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Авторадио вчера в 13:59
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Общество

Глава ВОЗ предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступил категорически против отмены карантина и других ограничительных мер в странах с высоким распространением коронавируса, предсказав усиление пандемии.
Ридус 03:00
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Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
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Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
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Здоровье

Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19

Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
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Общество

Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом

Доктор Мясников, который стал известным благодаря программе «О самом главном», рассказал, что переболел коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:09
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края

Мера действует во время удаленного обучения Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.
АМИТЕЛ 03:12
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Общество

В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.
REGNUM 03:45
Здоровье

Два медика заразились коронавирусом от больного в Златоусте

В Златоусте за последние сутки коронавирус выявлен у трех человек, в том числе у трех медиков.
URA.Ru 02:30
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