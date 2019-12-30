Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.

Политика Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом На сайте Кремля появились поздравления президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым коллегам из других стран, однако поздравлений в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в сообщении нет.

Политика Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своем уходе с поста президента и о назначении исполняющим обязанности главы государства премьера Владимира Путина.

Армия и оружие Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.

Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".