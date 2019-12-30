Экономика
Lenta.ruВ России посчитали число бедных
Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Политика
Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом
На сайте Кремля появились поздравления президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым коллегам из других стран, однако поздравлений в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в сообщении нет.
Армия и оружие
Помпео обсудил с генсеком ООН удары США по объектам в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем удары по объектам шиитов в Сирии и Ираке.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Авто
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Футбол
Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года
Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
Политика
Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе
Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Кино
Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своем уходе с поста президента и о назначении исполняющим обязанности главы государства премьера Владимира Путина.
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма
Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Кино
Обама назвал любимые фильмы и сериалы
Финансы
В последний день торгов индекс МосБиржи установил исторический рекорд
Установив для приличия исторический максимум на уровне 3060,20 п. по индексу МосБиржи, рынки, дождавшись негативного открытия за океаном, устремились вслед за пикирующей Америкой, буквально в момент растеряв все дневные достижения.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.