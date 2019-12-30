Экономика
Lenta.ruВ России посчитали число бедных
Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Политика
Кремль опубликовал архивные фото и видео Путина
К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Кино
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Футбол
Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»
ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Политика
Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Происшествия
Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу
При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото
Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Происшествия
Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его
Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Шоу-бизнес
Богомолов написал о любви к Собчак
2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.