Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019-м стало больше. Путин ранее назвал главной задачей повышение доходов граждан

Фонтанка.Ру09:26

В России выросло количество бедных

URA.Ru09:18

Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Service08:31

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

REGNUM08:46

Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

РБК08:43

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

В России посчитали число бедных

Lenta.ru08:54
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Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 09:48
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
РИА Новости 09:35
Политика

Кремль опубликовал архивные фото и видео Путина

К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Российская газета 11:00
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 00:21
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Кино

Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:42
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru 10:57
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Футбол

Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»

ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Телеканал 360° 06:07
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Политика

Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Московский Комсомолец 06:42
Происшествия

Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу

При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
Аргументы недели 10:34
Политика

Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
ТАСС 09:14
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

Культуромания 00:57
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото

Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
Lisa.ru 28 декабря в 03:45
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
РБК 11:09
Происшествия

Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его

Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Вечерняя Москва 07:02
Шоу-бизнес

Богомолов написал о любви к Собчак

2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.
SM News 10:01
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