Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019-м стало больше. Путин ранее назвал главной задачей повышение доходов граждан

Фонтанка.Ру09:26

Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

РБК08:43

В России посчитали число бедных

Lenta.ru08:54

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

REGNUM08:46

В России выросло количество бедных

URA.Ru09:18

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Service08:31
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Игры

Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5

Ранее @PSErebus точно назвал дату выхода The Last of Us 2 перед официальным анонсом. Позже Sony перенесла выход игры на май 2020 года.
Lenta.ru 11:33
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Культура

Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты

Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Mockva.ru 07:34
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости. ДНР получила 60 человек, Киев — 52.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
РИА Новости 08:06
Политика

Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

На сайте Кремля появились поздравления президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым коллегам из других стран, однако поздравлений в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в сообщении нет.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
ТАСС 08:24
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Происшествия

Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Вечерняя Москва 00:40
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Футбол

Черчесов продолжит работу в сборной по старому контракту

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде.
Наша версия 11:32
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Хоккей

Ртищев дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира

Нападающий молодёжной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в игре против сборной США, сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.
РИА Новости 11:13
Общество

Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне

По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Интерфакс 10:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
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Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт 10:19
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
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Китайского ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Политическая Экспертиза 02:55
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
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ЦСКА продлил контракт с Владиславом Торопом до конца 2022 года

РИА Новости 05:36
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 09:57
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе сдачи ВМФ подводной лодки «Князь Владимир»

Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» будет сдан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в первой половине 2020 года.
Известия 10:51
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Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста

Профиль вчера в 10:05
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
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