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Политика В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, передает корреспондент РИА Новости. ДНР получила 60 человек, Киев — 52.

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Происшествия В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.

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