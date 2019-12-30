Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

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Слепышев свалил Маркова ударом в голову в матче ЦСКА – «Локомотив»

В третьем периоде защитник «Локомотива» Андрей Марков несколько раз толкнул в спину нападающего ЦСКА Антона Слепышева.
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Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

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В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
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Прославленная российская легкоатлетка Мария Ласицкене решила не приходить на встречу с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).
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Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

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Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители

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Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
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В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.
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У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

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Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
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Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из аренды

24-летний защитник Егор Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из «Рубина», за который выступал на правах аренды.
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Напавший на синагогу в Нью-Йорке ранил ножом троих человек

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