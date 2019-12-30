Экономика
Lenta.ruВ России посчитали число бедных
Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Политика
Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны
Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Хоккей
Аскаров сыграет против Германии в матче МЧМ-2020 31 декабря
Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Космос
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Футбол
Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Хоккей
Слепышев свалил Маркова ударом в голову в матче ЦСКА – «Локомотив»
В третьем периоде защитник «Локомотива» Андрей Марков несколько раз толкнул в спину нападающего ЦСКА Антона Слепышева.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Спорт
Ласицкене решила не приходить на встречу с ВФЛА
Прославленная российская легкоатлетка Мария Ласицкене решила не приходить на встречу с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Космос
Как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители
Конструкторское бюро Украины «Южное» ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Политика
Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу
В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Футбол
Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из аренды
24-летний защитник Егор Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из «Рубина», за который выступал на правах аренды.
Происшествия
Напавший на синагогу в Нью-Йорке ранил ножом троих человек
Неизвестный напал с ножом на синагогу в пригороде Нью-Йорка, несколько человек получили ранения.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».