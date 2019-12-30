Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.

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Политика Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.