Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.

Культура Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.

Происшествия Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Шоу-бизнес Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.

Общество Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.

Происшествия В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.

Политика «Газпром» и Киев подписали мировое соглашение "Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

Происшествия Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области.

Спорт Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Происшествия В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.