Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

Коммерсантъ12:37

Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Service08:31

В России посчитали число бедных

Lenta.ru08:54

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

REGNUM08:46

Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

РБК08:43

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

В России выросло количество бедных

URA.Ru09:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославсим «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:17
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.
Astera 27 декабря в 06:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке.
Life.ru вчера в 03:02
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новости 09:35
Культура

Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене

Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Взгляд.ру 09:15
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru 13:41
Фигурное катание

Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
RT на русском 03:35
Здоровье

В Ардоне после реконструкции открыли Центральную районную больницу

Осетия-Ирыстон 12:39
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
Политика

Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане

Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Украина.ру 12:13
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Интерфакс 12:18
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Взгляд.ру 10:25
Общество

Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне

По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Интерфакс 10:17
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
РИА Новости 08:06
Футбол

Клуб Бекхэма «Интер Майами» объявил имя главного тренера

Первым главным тренером в истории «Интер Майами» назначен уругваец Диего Алонсо, сообщает пресс-служба клуба из штата Флорида.
Sport24.ru 11:23
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском

Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области.
Ридус 14:00
Кино

Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука

Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Вятка-На-Сети 28 декабря в 14:30
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 09:48
Общество

В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.
Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 11:37
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru 05:57
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное