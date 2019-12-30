Доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2019 года сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению со II кварталом и составила 12%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

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