Экономика

REGNUMREGNUMРосстат заявил о сокращении числа бедных в России

Доля граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2019 года сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению со II кварталом и составила 12%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

Коммерсантъ12:37

Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Service08:31

В России посчитали число бедных

Lenta.ru08:54

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

REGNUM08:46

Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

РБК08:43

Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

ПРАЙМ08:39

В России выросло количество бедных

URA.Ru09:18
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Политика

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
РБК 11:47
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Газета.Ru 05:52
Футбол

Анри может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри может возглавить «Барселону».
Матч ТВ 07:11
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском 12:25
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Политика

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 09:58
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Экономика

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета 11:44
Энергетика

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
РИА Новости 11:56
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба в магазине

В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Московский Комсомолец 08:54
Армия и оружие

В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Lenta.ru 08:42
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 07:44
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 11:37
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru 11:33
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Авто

В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva

Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Pnzdrive 28 декабря в 07:39
Кино

Новые «Звездные войны» вновь возглавили бокс-офис США

Картина, основой для которой послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах, в свои первые выходные заработала чуть более $16,5 млн.
Газета.Ru вчера в 15:43
Хоккей

США — Чехия 1:1 (1-й период)

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 09:57
Политика

Глава МИД Словакии отметил ключевую роль России в безопасности Европы

Россия является ключевым государством ОБСЕ и активно участвует в решении основных вопросов в сфере европейской безопасности, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак.
RT на русском 12:39
Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

ФАН 02:26
Армия и оружие

В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
REGNUM вчера в 21:55
Игры

Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:47
Армия и оружие

МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам".
РИА Новости 10:45
Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
РБК 11:55
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