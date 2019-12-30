Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России посчитали число бедных

Уровень бедности в России снизился до 12 процентов по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял 12,5 процента за тот же период.
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Число бедных россиян выросло до 19,2 млн

Коммерсантъвчера в 12:37

В России выросло количество бедных

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Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России

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В России посчитали число бедных

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Росстат зафиксировал снижение числа самых бедных россиян

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Росстат назвал число бедных россиян

Rambler News Serviceвчера в 08:31
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Происшествия

Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Газета.Ru 02:37
Футбол

Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.
Спорт-Экспресс 03:02
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру 03:00
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Политика

Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
RT на русском 02:22
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ вчера в 05:51
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
RT на русском 01:35
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Происшествия

«Мосгортранс» назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Игры

Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:47
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за уничтожение терроризма

Pravda.Ru 02:28
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Здоровье

Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом

По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Российская газета 03:03
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль вчера в 10:53
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки

В Сети отметили, что малышка очень похожа на звездную маму. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь.
Летидор вчера в 04:45
Общество

В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Вести.Ru вчера в 23:20
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