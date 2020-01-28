В Туве и Карачаево-Черкессии надбавки составят 7,8 и 9,3 тысячи рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на результат работы FinExpertiza, полученные сведения взяты из расчета ежемесячного платежа по ГПП размером 6% от дохода на протяжении 30 лет.

В России посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Спорт Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Культура Доспехи армии Нильфгаарда заменят во втором сезоне «Ведьмака» Многим фанатам вселенной не понравился дизайн брони солдат Нильфгаарда, созданный Асланом, по этой причине даже заменили Тима Аслана на Лорен Хиссрич.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Технологии Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.

Политика Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".

Политика В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.

Футбол В Европе закрывается зимнее трансферное окно За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Политика Мишустин предложил создать в ЕАЭС центр компетенций в сфере технологий Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил создать в рамках Евразийского экономического союза совместный центр компетенций в области технологий, подчеркнув, что в объединении до сих пор нет ни своего ПО, ни собственной системы цифровой безопасности.

Экономика ВШЭ: россияне откажутся от наличных к 2035 году Специалисты ВШЭ прогнозируют, что к 2035 г. Россияне почти полностью откажутся от наличных и будут проводить платежи с помощью электронных сервисов.