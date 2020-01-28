Экономика
RuNews24.ruВ России посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП
В Туве и Карачаево-Черкессии надбавки составят 7,8 и 9,3 тысячи рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на результат работы FinExpertiza, полученные сведения взяты из расчета ежемесячного платежа по ГПП размером 6% от дохода на протяжении 30 лет.
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Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы
URA.Ru27 января в 16:55
«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений
ТАСС27 января в 18:15
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