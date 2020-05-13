Общество
Невские НовостиВ России после самоизоляции может начаться «волна алкоголизации»
После снятия коронавирусных ограничений и завершения режима самоизоляции у людей как усилится забота о своем здоровье и безопасности, так и может произойти рост алкогольной и интернет-зависимости, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
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с чего всё началось
После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, но в то же время может быть рост алкогольной и интернет-зависимости, не стоит исключать и учащения конфликтных ситуаций, следует подготовится к этому, полагает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.РИА Новостивчера в 23:53
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