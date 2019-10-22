Общество

ТАССТАССВ России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации. 27 октября заканчивается переходный период для регистрации дронов (соответствующий закон об обязательной их регистрации вступил в силу 27 сентября).
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Владельцам 95% дронов в России со следующей недели будут грозить штрафы

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