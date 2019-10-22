Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации. 27 октября заканчивается переходный период для регистрации дронов (соответствующий закон об обязательной их регистрации вступил в силу 27 сентября).

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

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