Общество
Экономика сегодняВ России построят 25 заводов по утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ пришли к соглашению о строительстве не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней компании "РТ-Инвест".
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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