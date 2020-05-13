с чего всё началось

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ пришли к соглашению о строительстве не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней компании "РТ-Инвест".

В России построят 25 заводов по утилизации отходов

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Общество Пожилые петербуржцы в ближайшие дни получат выплаты за самоизоляцию В ближайшие два дня 298 тысяч петербуржцев старше 65 лет получат первые выплаты в размере 2 тыс. рублей за соблюдение самоизоляции. 39