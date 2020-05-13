Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ России построят 25 мусоросжигательных заводов

Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ заявили о готовности построить в России 25 заводов для энергоутилизации отходов, сообщается на сайте Росатома. Предприятия будут перерабатывать прошедшие предварительную сортировку отходы в электроэнергию путём сжигания.
Читать в источнике
Комментировать449
с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили
 о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.
Общественное телевидение России02:04

Подробнее о событии

Вынесут сор из трубы

Российская газета10:14

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

РИА Новости02:18

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Интерфакс01:19

Ростех, Росатом и ВЭБ готовы построить в РФ 25 заводов по энергоутилизации отходов

ЭнергоНьюс01:07

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят 25 заводов по утилизации отходов

ТАСС01:02

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

РБК01:00

Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Ведомости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Наука

«Татуировка» с пользой для мозга

Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.
Популярная механика 09:17
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,4K
Общество

Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
3,4K
Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
17
Общество

Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения

Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.
News.ru 14:34
Политика

Путин провел телефонный разговор с Вучичем

РИА Новости 13:58
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

РИА Новости 13:49
453
Гаджеты

Росс Янг раскрыл характеристики Note 20 и Note 20 Plus

Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
МИТ 09:50
Политика

Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса

Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям.
ТАСС 04:11
1
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
1
Общество

Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах

Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
83
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
303
Общество

Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области

14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
КП - Тверь вчера в 07:07
10
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,3K
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Газета.Ru 15:31
Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
163
Авто

Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
23
Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
156
Экономика

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Отмечается, что в старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 45,1% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 46,4% ниже, чем в апреле 2019 года.
Известия 08:11
9
Политика

Москва ответила Вашингтону на обвинения в несоблюдении СНВ-3

Москва, 14 мая 2020, 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 16:01
Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45
8
Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 13:05
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
5
Игры

Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Политика

ФСБ разрешила отставным офицерам сохранять на память морские кортики

Директор ФСБ Александр Бортников разрешил отставным морским офицерам сохранять на память кортики при условии соблюдения условий хранения оружия.
Коммерсантъ 15:50
Технологии

Rambler возьмет денег с читателей

В оферте, опубликованной 12 мая, сказано, что читать без рекламы сайты Lenta.ru, "Газета.ru", "Чемпионат.com", "Афиша", "Секрет фирмы" и др. предлагается за 130 руб. (со скидкой — 65 руб.) в месяц, оплатить услугу можно бонусами "Спасибо" от Сбербанка (владеет 46,5% Rambler).
Коммерсантъ 14:34
Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Взгляд.ру 07:52
7
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
6
Общество

Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

АиФ Дагестан 12:50
10
Происшествия

В Петербург прибыл вывозной рейс из Испании

ТАСС 15:56
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное