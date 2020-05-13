с чего всё началось

Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ заявили о готовности построить в России 25 заводов для энергоутилизации отходов, сообщается на сайте Росатома. Предприятия будут перерабатывать прошедшие предварительную сортировку отходы в электроэнергию путём сжигания.

Наука «Татуировка» с пользой для мозга Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Общество Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 3,4K

Здоровье Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 17

Общество Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.

Гаджеты Росс Янг раскрыл характеристики Note 20 и Note 20 Plus Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.

Политика Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям. 1

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших. 1

Общество Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 83

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 303

Общество Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области 14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. 10

Общество Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. 163

Экономика В Москве сократились продажи квартир в новостройках Отмечается, что в старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 45,1% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 46,4% ниже, чем в апреле 2019 года. 9

Политика Москва ответила Вашингтону на обвинения в несоблюдении СНВ-3 Москва, 14 мая 2020, 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Космос Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров. 5

Игры Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.

Политика ФСБ разрешила отставным офицерам сохранять на память морские кортики Директор ФСБ Александр Бортников разрешил отставным морским офицерам сохранять на память кортики при условии соблюдения условий хранения оружия.