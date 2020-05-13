Общество
ИжевскИнфо.РУВ России построят 25 мусоросжигательных заводов
Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ заявили о готовности построить в России 25 заводов для энергоутилизации отходов, сообщается на сайте Росатома. Предприятия будут перерабатывать прошедшие предварительную сортировку отходы в электроэнергию путём сжигания.
Читать в источнике
Оценить551
с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Наука
«Татуировка» с пользой для мозга
Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.
Популярная механика 09:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Общество
Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения
Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.
News.ru 14:34
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
РИА Новости 13:58
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Гаджеты
Росс Янг раскрыл характеристики Note 20 и Note 20 Plus
Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
МИТ 09:50
Политика
Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от коронавируса
Глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, говорится в письме, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям.
ТАСС 04:11
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Общество
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
КП - Тверь вчера в 07:07
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru 15:31
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Авто
Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Экономика
В Москве сократились продажи квартир в новостройках
Отмечается, что в старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 45,1% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 46,4% ниже, чем в апреле 2019 года.
Известия 08:11
Политика
Москва ответила Вашингтону на обвинения в несоблюдении СНВ-3
Москва, 14 мая 2020, 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 16:01
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
Игры
Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King
Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Политика
ФСБ разрешила отставным офицерам сохранять на память морские кортики
Директор ФСБ Александр Бортников разрешил отставным морским офицерам сохранять на память кортики при условии соблюдения условий хранения оружия.
Коммерсантъ 15:50
Технологии
Rambler возьмет денег с читателей
В оферте, опубликованной 12 мая, сказано, что читать без рекламы сайты Lenta.ru, "Газета.ru", "Чемпионат.com", "Афиша", "Секрет фирмы" и др. предлагается за 130 руб. (со скидкой — 65 руб.) в месяц, оплатить услугу можно бонусами "Спасибо" от Сбербанка (владеет 46,5% Rambler).
Коммерсантъ 14:34
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50