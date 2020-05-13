Экономика

REGNUMREGNUMВ России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. Об этом 14 мая стало известно из совместного сообщения компаний.
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ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Интерфакс01:19

«Ростех» хочет построить 25 мусоросжигательных ТЭС за 600 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

РБК01:00

Еще 25 мусоросжигательных заводов построят «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ

Ведомости01:00

Ростех, Росатом и ВЭБ готовы построить в РФ 25 заводов по энергоутилизации отходов

ЭнергоНьюс01:07

Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России

Российская газета01:00

Ростех построит в России 25 заводов по утилизации отходов

ТАСС01:02
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Армия и оружие

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ 12 мая в 09:00
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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Кино

Британские студии разрабатывают меры безопасности для съемок

Британские студии смогут приступить к съемкам фильмов и сериалов после того, как продюсеры разработают меры по обеспечению безопасности, передает Deadline.
Газета.Ru вчера в 14:20
Культура

Дягилевский фестиваль в Перми могут перенести на август

Даты проведения Дягилевского фестиваля могут быть перенесены на конец августа, а не на июнь, как планировалось ранее.
Business Class (Пермь) 01:58
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Музыка

«Евровидение-2020» все-таки пройдет в режиме онлайн

Киноафиша России 12 мая в 03:44
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий вчера в 12:43
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» хотят приобрести футбольный клуб в России

Спорт БИЗНЕС Online 01:43
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Происшествия

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
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Общество

Портал госуслуг не справился с заявками по выплатам на детей — Путин

По словам главы государства, после объявления о выплатах на следующие сутки более одного миллиона заявок поступило на портал госуслуг от российских граждан, рассчитывающих получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка возрастом до 15 лет включительно.
ИА Красная Весна вчера в 07:40
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
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Происшествия

В Курганской области закрыли больницу из-за коронавируса

Сегодня COVID-19 зафиксировали у двух сотрудников лечебного учреждения и одного пациента Далматовская центральная районная больница закрыта до особого распоряжения на карантин.
Курган и курганцы вчера в 11:39
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Футбол

Андрей Шевченко: «Был бы рад однажды возглавить „Милан“»

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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
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Происшествия

Под Киевом девушки пожарили сосиски на Вечном огне

У мемориала Вечный огонь в городе Белая Церковь под Киевом две девушки устроили пикник и пожарили сосиски.
Взгляд.ру вчера в 08:38
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Общество

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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