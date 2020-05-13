с чего всё началось

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

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