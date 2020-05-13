Общество
Газета.RuВ России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Отмечается, что финансировать проект будет ВЭБ.РФ, он выделит около 200 млрд руб.
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с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
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